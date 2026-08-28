Учитель подсматривал за ученицей через камеру в ручке

В Британии учителя посадили в тюрьму за ручку со скрытой камерой для ученицы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Великобритании педагог был отстранен от работы за то, что подарил ученице авторучку со встроенной камерой. Об этом сообщает издание Metro.

В июне 2022 года учитель естественных наук из Уорикшира Мэтью Удалл передал ученице устройство и предложил ей переодеться перед тем, как делать записи в дневнике. Школьница заметила объектив и рассказала о произошедшем подруге, а затем сотруднику школы, который уже сообщил директору.

В июле того же года Удалл был арестован. Спустя два года он признал себя виновным по двум статьям — подстрекательство ребенка младше 13 лет к действиям сексуального характера и попытка скрытого наблюдения за человеком. Суд приговорил его к 2,7 годам тюрьмы.

TRA признала поступок учителя «сексуально мотивированным» и опасным для ученицы. Учли также тот факт, что Удалл просил девочку не сообщать родителям о подарке.

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