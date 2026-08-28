Госдеп США предупредил американцев на Украине о рисках массовых беспорядков Фото: REUTERS.

Госдеп США предупредил американцев, находящихся на Украине, о необходимости соблюдать повышенную осторожность из-за возможной политической нестабильности. Об этом говорится на сайте ведомства.

В департаменте отметили, что существующая политическая, экономическая, религиозная и этническая напряженность на Украине может привести к насилию, серьезным нарушениям общественного порядка и угрозам безопасности.

Напомним, на Украине больше месяца шли протесты. Акции после отставки министра обороны Михаила Федорова прошли как минимум в 11 городах страны. Участники протестов выражали несогласие с решениями киевского режима.

Ранее политолог Олег Соскин отметил, что на Украине растет недовольство действиями Владимира Зеленского. По его словам, киевский главарь теряет контроль над ситуацией, а политические возможности действующих властей уже исчерпаны.