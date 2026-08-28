Россиянам напомнили о десятках заграничных стран с прямыми рейсами

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Осенью россиянам будут доступны прямые рейсы в 42 страны. Об этом напомнило РИА Новости со ссылкой на расписание.
Например, авиакомпания Jazeera Airways возобновляет рейс Москва — Кувейт. Он был приостановлен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Полеты планируется запустить в середине сентября.
Пакистанская авиакомпания Fly Jinnah начнет выполнять ежедневные рейсы по маршруту Москва — Исламабад. Кроме того, со 2 октября алжирский перевозчик Air Algerie планирует запустить трехразовые еженедельные полеты в российскую столицу.
Myanmar International Airways с 4 октября полетит по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон. Azur Air с ноября откроет рейсы в Шри-Ланку из восьми городов.
Больше всего прямых маршрутов из РФ в страны Западной Азии: Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию и другие.
Напомним, что в июле между Россией и Танзанией появились прямые рейсы.