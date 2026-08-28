МИД Россия предупредил о решительной реакции в случае обострения в Приднестровье

Россия без промедления отреагирует в случае обострения в Приднестровье Фото: REUTERS.

Россия готова оперативно отреагировать на возможное обострение ситуации в Приднестровье. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат уточнил, что российская сторона гарантирует защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в Приднестровье.

"Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений", - сказал он для РИА Новости.

Галузин добавил, что, несмотря на заявления Кишинева о приверженности мирному урегулированию приднестровского конфликта, исключать риск обострения ситуации на левом берегу Днестра сейчас нельзя.

Ранее KP.RU сообщал, что в селе Колбасна произошел взрыв боеприпасов на складах. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский отметил, что он обернется катастрофой для прилегающих населенных пунктов.