Рубио раскрыл гигантские суммы нефтяной сделки США и Венесуэлы

Рубио: нефтяная сделка с США принесет Венесуэле почти $100 млрд инвестиций Фото: REUTERS.

Новое нефтяное соглашение с Вашингтоном принесет Венесуэле инвестиции в объеме почти 100 млрд долларов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Для народа Венесуэлы эта сделка принесет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению венесуэльской экономики», — написал он в соцсети Х.

29 августа президент США Дональд Трамп сообщил о заключении соглашения с Венесуэлой. Теперь нефтяные резервы страны переходят под контроль Соединенных Штатов.

По словам американского лидера, соглашение было выработано при участии Рубио, министра обороны Пита Хегсета, временного президента Венесуэлы Делси Родригес и представителей частного сектора.

Трамп считает, что соглашение предусматривает получение Вашингтоном контрольного пакета над доказанными запасами Венесуэлы объемом более 65 млрд баррелей, причем без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков.

Кроме этого, президент США заверил, что сделка увеличит запасы нефти, расширит поставки и снизит цены на бензин, а также укрепит отношения США и Венесуэлы.

Напомним, что ранее Трамп публиковал карту с Венесуэлой в виде американского штата.