В России проиндексируют страховые пенсии: вот две важные даты

Депутат Нилов: индексация страховых пенсий в 2027 году планируется дважды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды: 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй индексации будет определен исходя из финансовых возможностей Социального фонда РФ. Об этом напомнил депутат Ярослав Нилов.

«По закону индексация страховых пенсий — с 1 февраля следующего года на уровень фактической инфляции и с 1 апреля следующего года — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда», — пояснил парламентарий в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что это общий порядок, однако, не всегда применяемый строго. Так, в 2026 году индексацию страховых пенсий провели не в два этапа, а единовременно — с 1 января, причем выше уровня инфляции. А в 2025 году пенсии повысили 1 января, а затем доиндексировали 1 февраля.

Страховая пенсия по старости назначается гражданам по достижении пенсионного возраста при условии наличия нужного стажа и баллов.

Напомним, что с 1 октября военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств проиндексируют пенсии.