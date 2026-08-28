Женщина застрелила 11-месячного сына, чтобы отец не получил опеку

В США мать убила 11-месячного сына ради лишения отца опеки Фото: REUTERS.

В США женщине может грозить пожизненное заключение по обвинению в убийстве 11-месячного сына. Она застрелила ребенка, чтобы его отец не смог получить над ним опеку. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 36-летняя Мадлен Дейли вывезла мальчика из Вайоминга в Нью-Мексико, нарушив судебное решение о передаче ребенка отцу. Полиция обнаружила женщину в автодоме. Она забежала в машину и затем раздался выстрел.

Правоохранители обнаружили тело ребенка с огнестрельным ранением. После задержания Дейли заявила, что считала убийство оправданным, если это не позволит отцу встречаться с мальчиком. По ее словам, она якобы пыталась "защитить сына от домогательств".

Ранее KP.RU сообщал, что в США отец убивал младенцев и избавлялся от тел на протяжении девяти лет. Останки одного ребенка были найдены в затопленном металлическом кулере. Следователи уточнили, что мужчина совершил преступление из чистого зла.