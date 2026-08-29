Соцфонд высказался о предельном возрасте для прекращения выплаты пенсии

Соцфонд: в России нет предельного возраста для прекращения выплаты пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Законодательно установленный верхний возрастной предел для получения государственной страховой пенсии в России отсутствует. Выплата назначается пожизненно. Об этом сообщил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

«О возрасте дожития никто из профессионалов не говорит, тем более, повторяю, для государственной страховой пенсии такого показателя нет. Она выплачивается столько, сколько человек живет, никаких ограничений здесь быть не может», — сказал он для ТАСС.

Как пояснил Чирков, пенсионная система в стране основана на принципе солидарности: текущие страховые взносы направляются на выплаты сегодняшним пенсионерам.

Кроме того, социальная пенсия служит механизмом поддержки граждан, которые получили инвалидность в молодости и не смогли накопить достаточный объем средств для накопительной пенсии.

Напомним, что в 2027 году россиян ждут две даты индексации страховых пенсий: 1 февраля и 1 апреля.