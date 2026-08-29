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НовостиВ мире29 августа 2026 0:05

В Одессе демонтировали памятник русскому и советскому биологу Мичурину

Бюст Мичурина убрали с территории селекционно-генетического института в Одессе
Мария ПАНЮТИНА
В Одессе демонтировали памятник русскому и советскому биологу Мичурину

В Одессе демонтировали памятник русскому и советскому биологу Мичурину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Одессе демонтировали бюст русского и советского биолога, основоположника научной селекции растений Ивана Мичурина. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

Памятник находился на территории селекционно-генетического института. Бюст Мичурина был демонтирован в рамках проводимых на Украине мероприятий по устранению объектов, связанных с российским и советским наследием.

Ранее в Харькове демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Зубареву. Во время Великой Отечественной войны он организовывал антинацистскую агитацию среди жителей города.

Как писал KP.RU, на Украине уже снесены тысячи памятников российским и советским деятелям. Историк Александр Дюков отметил, что такие действия киевского режима говорят о логичном продолжении политики дерусификации.