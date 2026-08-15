Историк отреагировал на снос памятников советским военным на Украине: «Это — дерусификация»

Дюков: Снос памятника генералу Маргелову продолжает дерусификацию на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине уже снесены тысячи памятников российским и советским деятелям. Уничтожение монумента генералу Василию Маргелову говорит о логичном продолжении политики дерусификации, проводимой в стране. Об этом заявил историк Александр Дюков.

«Нам не нужно покупаться на ложь о том, что это декоммунизация. Это — дерусификация. И уничтожение памятника генералу Маргелову на Украине — это на самом деле вполне логичное продолжение этой линии», — пояснил эксперт для ТАСС.

По его словам, в рамках этой системной политики, которую украинские власти проводят с 2014 года, были уничтожены уже тысячи монументов в честь деятелей, связанных с Россией и Советским Союзом.

В годы Великой Отечественной войны Маргелов оборонял Ленинград, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Украину, Крым, Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Венгрию и Австрию.

Накануне украинские активисты заявили о желании снести могилу российского государственного деятеля Петра Столыпина.