NYP: Администрация Трампа готовит налоговую проверку фонда Сороса* Фото: REUTERS.

Белый дом хочет провести масштабную налоговую проверку в отношении нескольких некоммерческих организаций, включая фонд «Открытое общество»*. Он основан американским миллиардером Джорджем Соросом.

По данным источников, Минфин США разрабатывает план масштабного аудита, в результате которого организации могут лишиться налоговых льгот и столкнуться с крупными штрафами. В числе потенциальных целей проверок, помимо фонда Сороса, — Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) и правозащитный центр Southern Poverty Law Center.

Один из источников заявил, что Минфин США настроен решительно и не собирается сворачивать с намеченного курса. Собеседник New York Post на условиях анонимности полагает, что «дни сочтены» для многих из этих организаций и их спонсоров.

Ранее Пентагон начал проверку 30 университетов США на связи с российскими, китайскими и иранскими организациями из «черного списка».

* — Признан нежелательной организацией в РФ.