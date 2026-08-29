Запад вооружает Молдавию для конфликта с Россией по примеру Украины Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Молдавию активно вооружают в интересах западных стран, которые заявляют о подготовке к военному конфликту с Россией к 2030 году. Об этом сообщил российский посол в Кишиневе Олег Озеров.

"Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих "стратегического поражения" России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году", - сказал он для ТАСС.

Озеров отметил, что западные государства исторически использовали своих союзников в качестве участников военных конфликтов. Он напомнил о ситуации на Украине, назвав ее примером подобной стратегии.

Ранее лидер оппозиции ПСРМ Игорь Додон заявил, что приход к власти президента Молдавии Майи Санду был поддержан Западом с целью создания для Украины "удобного тыла". По его словам, сейчас через территорию республики осуществляется транзит военных грузов для нужд ВСУ.