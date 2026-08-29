Telegraph: США могут поставить Британии ультиматум из-за трат на оборону Фото: REUTERS.

Вашингтон может пересмотреть свою позицию по британским претензиям на Мальвинские (Фолклендские) острова, если Лондон не нарастит оборонные расходы. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

Источник уточняет, что Вашингтон буквально может поставить Британии ультиматум из-за ее низких расходов на оборону.

Как сообщает издание, США сохраняют нейтралитет в вопросе суверенитета над островами, не поддерживая ни одну из сторон. Однако Вашингтон признает, что фактический контроль над архипелагом в настоящее время осуществляется Британией.

Кроме этого, Пентагон разрабатывает меры для НАТО по выполнению оборонных обязательств. В США считают Британию ведущим партнером, но ее июньские планы по инвестициям их не устраивают, уточняет автор материала.

«Могу сказать, что [обсуждения] носят откровенный характер и ничего не исключено», — говорится в сообщении.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о заключении «крупнейшей в истории» нефтяной сделки с Венесуэлой.