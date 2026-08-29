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НовостиОбщество29 августа 2026 1:18

В России введут новый ГОСТ на пиво: что изменится

Замглавы Минпромторга Абраменков: ГОСТ на пиво поможет защитить от фальсификата
Анна ПЕТРОВА
Замглавы Минпромторга Абраменков: ГОСТ на пиво поможет защитить от фальсификата

Замглавы Минпромторга Абраменков: ГОСТ на пиво поможет защитить от фальсификата

Фото: REUTERS.

С 1 января 2027 года в России вводится новый ГОСТ на пиво. Новые требования призваны защитить потребителей от поддельной продукции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков.

«Новый ГОСТ позволит защитить потребителя от обмана. Контролирующие же органы получат инструменты для выявления некачественной продукции и фальсификата», — пояснил он.

Напомним, что новый ГОСТ на классическое пиво устанавливает базовые требования к свойствам светлых и темных сортов. Документ также регламентирует высоту пены, цвет и аромат готового напитка.

С 1 октября 2027 года россиян также ждет обновленный государственный стандарт для средств индивидуальной мобильности. С 2028 года в России вступит в силу ГОСТ на глазированные творожные сырки.