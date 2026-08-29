С 1 сентября вступит в силу ограничение продажи сигарет и вейпов в России: подробности

В России с 1 сентября запретят продажу сигарет и вейпов на остановках Фото: Shutterstock.

С 1 сентября в России будет запрещена продажа сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Об этом свидетельствуют изменения в законодательстве.

Поправки в статью 19 федерального закона № 15-ФЗ запрещают розничную торговлю табачными и никотинсодержащими изделиями непосредственно на остановочных пунктах городского и пригородного сообщения.

Исключение предусмотрено для случаев, когда расположенный на остановке торговый объект является единственным в населенном пункте местом, где можно приобрести такую продукцию, а также кальяны и устройства для употребления никотина.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября в России лекарства разрешат отпускать через мобильные аптечные пункты. Депутат Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что это особенно важно для жителей отдаленных сел и деревень.