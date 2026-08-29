Пенсии россиян повысят в сентябре: кому ожидать прибавку

Балынин перечислил категории граждан, кому в сентябре увеличат пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре 2026 года пенсии в России увеличат для нескольких категорий пенсионеров. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

"Увеличение пенсий в сентябре 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в августе исполнилось 80 лет или впервые была установлена инвалидность первой степени", - сказал он для РИА Новости.

Балынин уточнил, что для этих категорий граждан предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в два раза. Кроме того, с 2025 года в состав фиксированной выплаты включается надбавка за уход.

Эксперт добавил, что с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля, а надбавка за уход - 1 413,86 рубля. Если пенсионер одновременно достиг 80-летнего возраста и получил I группу инвалидности, повышение назначается только по одному из оснований.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы 1 февраля и 1 апреля. Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что размер второй индексации будет определен исходя из финансовых возможностей Социального фонда РФ.