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НовостиЭкономика29 августа 2026 1:58

Россия в 2025 году нарастила экспорт кондитерских изделий на 14%

Экспорт российской кондитерской продукции превысил 2 млрд долларов
Мария ПАНЮТИНА
Россия в 2025 году нарастила экспорт кондитерских изделий на 14% Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Россия в 2025 году нарастила экспорт кондитерских изделий на 14% Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Россия в 2025 году увеличила экспорт кондитерских изделий на 14%, высокие темпы роста сохраняются и в 2026 году. Об этом сообщила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"Экспорт кондитерской продукции в 2025 году вырос на 14% и превысил 2 миллиарда долларов, в этом году высокие темпы сохраняются", - сказала эксперт в интервью РИА Новости.

Никишина добавила, что высоким спросом среди китайских потребителей пользуются российский шоколад, печенье, мед и мороженое. Она отметила общую тенденцию к увеличению в структуре экспорта РФ доли товаров с высокой добавленной стоимостью.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия с начала 2026 года значительно нарастила закупки фруктов. Из Турции поступило 568,5 тысяч тонн плодоовощной продукции. Импорт нектаринов вырос в 2,6 раза, а абрикосов - почти на 48%.