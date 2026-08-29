Ozon изменит функционал своих пунктов выдачи с 10 сентября: что это значит

Ozon начнёт размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи Фото: REUTERS.

Сеть пунктов выдачи заказов Ozon будет использоваться в качестве малых логистических центров. Они будут служить местами хранения товаров продавцов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реализация проекта предполагает два последовательных этапа. Первый стартует с 10 сентября: пункты выдачи Ozon начнут продавать товары, не выкупленные покупателями в течение двух недель или возвращенные ими. Такие позиции останутся на хранении в ПВЗ, однако будут доступны для заказа на витрине маркетплейса. После оформления заказа товар передадут курьерской службе Ozon для доставки в указанный город.

На втором этапе, стартующем в октябре, для селлеров будет введена возможность самостоятельной доставки товаров в пункты выдачи заказов. Также предусмотрена опция передачи товарных запасов в любом ПВЗ с их последующей транспортировкой силами Ozon в другие пункты сети, сообщили в компании.

Уточняется также, что Ozon будет выплачивать владельцам пунктов выдачи вознаграждение как за обработку, так и за размещение заказов. По оценкам компании, при незначительной дополнительной загрузке точки смогут получать около 15 тыс. рублей в месяц сверх обычного дохода.

Напомним, ночью 27 августа дроны ВСУ атаковали складские комплексы Ozon в Оренбурге и Уфе. Благодаря своевременной эвакуации персонала жертв удалось избежать, а возникших пожаров не зафиксировано. После инцидента Ozon изменил логистику распределительного центра в Башкирии.

24 августа в результате атаки вражеского беспилотника на логистический центр Ozon в городе Махачкале были зафиксированы пострадавшие. Тогда же из-за угрозы возможной атаки была проведена эвакуация сотрудников со складов Ozon в Адыгейске и Невинномысске. Пострадавших в результате инцидента нет.

В этот же день вражеские беспилотники ударили по складу склад Ozon в Краснодаре. Сотрудники эвакуированы, пострадавших не зафиксировано. Однако на объекте возник масштабный пожар.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя очередную атаку на склады Ozon, заявил, что «в Киеве ощущают ответы каждую ночь». В свою очередь правительство внимательно следит за ситуацией с маркетплейсами в контексте участившихся атак со стороны ВСУ.