Вывеска обрушилась на людей на христианском фестивале: есть жертвы и пострадавшие

Один человек погиб при падении вывески на фестивале в Британии Фото: Global Look Press

Один человек погиб, еще шесть пострадали после падения вывески на христианском фестивале недалеко от британского города Стейнинг. Об этом сообщает The Independent.

Трагедия произошла в графстве Западный Суссекс. 41-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте. Шесть других участников мероприятия были доставлены в больницу.

После происшествия организаторы приняли решение полностью прекратить проведение фестиваля. Обстоятельства падения конструкции устанавливает полиция. В день инцидента в регионе наблюдались сильные порывы ветра.

Ранее KP.RU сообщал, что шестилетняя девочка получила разрыв аорты после падения на нее мраморной чаши со святой водой в церкви итальянского города Тринитаполи. Она потянула чашу за край, после чего конструкция опрокинулась и придавила ее.