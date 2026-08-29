В Волгоградской области объявили ракетную опасность Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области объявлена ракетная опасность. Об этом информирует региональное Главное управление МЧС.

«Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена в 3.58 29 августа 2026… Проследуйте в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».

С начала суток 28 августа режим воздушной опасности в связи с угрозой атак беспилотников и ракет был введен в четырех федеральных округах: Центральном, Южном, Северо-Западном и Приволжском. В общей сложности предупреждения коснулись 20 регионов России.

В свою очередь с начала суток 29 августа воздушная тревога была объявлена в нескольких городах Украины: Киеве, Николаеве и Харькове.

Днем ранее российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 112 украинских БПЛА над регионами России. Кроме того, перехват дронов также осуществлялся над акваторией Черного моря.