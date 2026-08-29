Два многоквартирных дома повреждены при атаке ВСУ в Ростове, жильцам открыли ПВР

Два многовартирных дома повреждены при атаке ВСУ в Ростове Фото: REUTERS.

В Ростове-на-Дону во время ночной воздушной атаки ВСУ были повреждены два многоквартирных дома. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

"В результате воздушной атаки повреждения получили 2 многоквартирных дома в Пролетарском районе", - написал чиновник в мессенджере Max.

Скрябин уточнил, что для жителей пострадавших домов организуют пункт временного размещения (ПВР). Там будут доступны спальные места, горячие напитки и питание. На базе администрации Пролетарского района открыли горячую линию.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим дроном атаковал микроавтобус предприятия в Белгородской области. На нем мирные жители возвращались с работы домой. В результате удара противника на месте погибли два человека, еще шесть получили ранения.