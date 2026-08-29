США потопили судно эквадорского наркокартеля в Тихом океане Фото: REUTERS.

Американские военные перехватили и потопили в Тихом океане судно, которое использовалось в интересах эквадорского наркокартеля "Лос-Чонерос". Об этом сообщило Южное командование ВС США.

Операция проводилась с участием морских пехотинцев и моряков США, высадившихся с десантного корабля San Antonio. По данным ведомства, военные перехватили судно, провели его досмотр и задержали находившихся на борту людей.

В командовании подчеркнули, что судно было задействовано при перевозке наркотиков через международные воды Тихого океана. После завершения досмотра и передачи задержанных эквадорской стороне американские военные затопили судно.

Ранее KP.RU сообщал, что военные США впервые применили лазерное оружие для перехвата беспилотников мексиканского наркокартеля у границы с Мексикой. В Пентагоне пояснили, что сбитые дроны представляли угрозу для военных и сотрудников пограничной службы.