Wildberries выложила отчёт для селлеров о товарах, пострадавших при атаках БПЛА Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Wildberries опубликовала для продавцов из России отчеты о товарах, поврежденных при атаках БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба RWB.

«Wildberries добавила на портал продавцов специальный отчет о пострадавших товарах в результате атак БПЛА на логистические объекты компании», — следует текст сообщения.

Уточняется, что все отчеты будут размещены в специальном подразделе «Финансовых отчетов». Для каждого пострадавшего склада подготовят отдельный документ. Доступ к этим данным для продавцов откроют постепенно, и полностью он станет доступен в личном кабинете в ближайшие 24 часа.

Отчеты помогут продавцам понять, какой товар и в каком объеме пропал на складе во время атаки. Документ будет содержать название товара, его номенклатуру на Wildberries, артикул продавца и количество единиц.

В свою очередь Ozon с 10 сентября начнет использовать сеть пунктов выдачи заказов в качестве малых логистических центров.