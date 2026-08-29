Депутат Барбашов: Боевая мощь ВСУ снизилась после отставки Федорова и Сырского Фото: REUTERS.

Кадровые перестановки в руководстве Минобороны и армии Украины по указу киевского главаря Владимира Зеленского привели к снижению боеспособности ВСУ. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Не считаясь даже с ущербом для боеспособности ВСУ, которая с отстранением Федорова и отставкой Сырского реально снизилась. Сырского пришлось отстранить в виде брошенной собакам кости», — сказал депутат для ТАСС.

Парламентарий добавил, что личность Федорова начала восприниматься в народном Украины как альтернатива Зеленскому. Однако это, по его мнению, создает реальные риски для киевского главаря.

В свою очередь спикер украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что армия сталкиваются с проблемами не только при эксплуатации американских комплексов Patriot, но и с другими системами ПВО, а также с авиацией.