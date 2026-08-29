Депутат Барбашов: Федоров переиграл Зеленского и стал опасным конкурентом Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров воспринимается народом как потенциальная альтернатива Владимиру Зеленскому. Это представляет угрозу для киевского главаря, считает депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Из фигуры Федорова на посту министра обороны удалось за очень короткое время создать в общественном сознании реальную альтернативу на замену Зеленского... И здесь силы, стоящие за Федоровым, впервые его переиграли и создали для Зеленского реальную опасность», — сказал депутат в беседе с ТАСС.

14 июля Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны Украины. 28 августа стало известно о его новом назначении: экс-министр стал советником главы оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям.

В свою очередь обозреватель KP.RU Александр Гришин спрогнозировал, что киевский главарь может «убрать» метящего в президенты Федорова.