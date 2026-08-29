На Украине жестко раскритиковали Зеленского за поддержку мобилизации женщин: «Выживший из ума»

Азаров назвал Зеленского выжившим из ума за поддержку мобилизации женщин Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подверг жесткой критике позицию Владимира Зеленского по вопросу мобилизации женщин. Азаров назвал подобную идею киевского главаря неадекватной.

«Участие женщин в боевых действиях — это же травматизм. И вот этот выживший из ума предлагает в этой демографической ситуации», — сказал Азаров в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства не считает, что Верховная рада Украины поддержит подобный законопроект. По мнению Азарова, такая мера абсолютно непопулярна и противоречит интересам государства.

Ранее Азаров также заявил, что законопроект о мобилизации женщин есть ни что иное, как «самоубийство» для Украины.

По свежим данным ТАСС, на Украине уже ведется скрытая мобилизация женщин. По уточнениям, первыми под нее попали медицинские работники и фармацевты.