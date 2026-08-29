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НовостиПолитика29 августа 2026 3:51

На Украине жестко раскритиковали Зеленского за поддержку мобилизации женщин: «Выживший из ума»

Азаров назвал Зеленского выжившим из ума за поддержку мобилизации женщин
Анна ПЕТРОВА
Азаров назвал Зеленского выжившим из ума за поддержку мобилизации женщин

Азаров назвал Зеленского выжившим из ума за поддержку мобилизации женщин

Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подверг жесткой критике позицию Владимира Зеленского по вопросу мобилизации женщин. Азаров назвал подобную идею киевского главаря неадекватной.

«Участие женщин в боевых действиях — это же травматизм. И вот этот выживший из ума предлагает в этой демографической ситуации», — сказал Азаров в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства не считает, что Верховная рада Украины поддержит подобный законопроект. По мнению Азарова, такая мера абсолютно непопулярна и противоречит интересам государства.

Ранее Азаров также заявил, что законопроект о мобилизации женщин есть ни что иное, как «самоубийство» для Украины.

По свежим данным ТАСС, на Украине уже ведется скрытая мобилизация женщин. По уточнениям, первыми под нее попали медицинские работники и фармацевты.