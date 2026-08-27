Азаров назвал самоубийством для Украины законопроект о мобилизации женщин Фото: REUTERS.

По мнению экс-главы украинского правительства Николая Азарова, инициатива о принудительном призыве женщин обернется для Украины катастрофой.

Он подчеркнул, что страна и так переживает беспрецедентный демографический спад.

«Я не думаю, что он [законопроект] будет принят, потому что это самоубийство для страны... И даже этот карикатурный Верховный совет, подчеркиваю, этот бутафорский, карикатурный парламент, я думаю, что не проголосует за это», — сказал он для РИА Новости.

По словам собеседника агентства, шансов на то, что Верховная рада Украины поддержит мобилизационный законопроект, немного.

По данным American Conservative, Вооруженные силы Украины испытывают ужасную нехватку людей в армии.

В свою очередь аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович подчеркнул, что Киев не сможет компенсировать нехватку живой силы вооружением.