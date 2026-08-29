В России с сентября вступят в силу законы по поддержке семей: подробности Фото: Алексей ОСИПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенческие семьи с сентября получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях российских вузов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 сентября. Семейные студенты смогут в преимущественном порядке претендовать на отдельные комнаты в общежитиях образовательных организаций.

Одновременно изменятся правила предоставления ипотечных каникул. При рождении второго или последующих детей родители смогут приостанавливать выплаты по жилищному кредиту на срок до полутора лет.

«Наша задача — создавать условия, чтобы в стране было как можно больше семей с детьми. От этого зависит будущее России», — подчеркнул Володин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новую ежегодную семейную налоговую выплату получили уже 1,2 млн российских родителей, воспитывающих 2,7 млн детей. Эта мера поддержки начала действовать с 1 июня 2026 года. Она предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми при соблюдении установленных требований к доходу семьи.