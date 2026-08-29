Киев заклеймили террористом под контролем НАТО: в США недовольны Зеленским и его сворой Фото: REUTERS.

Киевский режим является террористическим и фактически находится под контролем Евросоюза и НАТО. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский журналист Кристофер Хелали.

По его словам, руководство Украины на протяжении многих лет совершало террористические акты против мирных жителей Донбасса. Однако после 2022 года подобные действия распространились и на гражданское население других российских регионов. При этом Киев продолжает пытаться представить себя самостоятельным и суверенным государством.

«Это не какое-то независимое государство. Это не суверенная страна, которая стремится творить добро и быть добрым соседом. Это страна, которая знает лишь одно — терроризм, и она продолжает прибегать к нему», — заявил журналист.

Хелали назвал украинское руководство «киевской фашистской хунтой» и заявил, что своим существованием нынешний режим обязан поддержке западных стран.

«Киевский режим находится под контролем Европейского союза и НАТО. Самим своим существованием он обязан именно им», — добавил Хелали.

Накануне назначенный главой офиса Зеленского Кирилл Буданов* признал, что никогда не верил в возможность вступления Украины в НАТО. Он заявил, что сейчас невозможно назвать даже приблизительные сроки присоединения страны к альянсу. Ранее украинские власти на протяжении многих лет называли членство в НАТО одной из ключевых целей внешней политики.

* - признан террористом и экстремистом в России