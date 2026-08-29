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НовостиПолитика29 августа 2026 5:44

ПВО сбила 313 дронов ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Министерство обороны РФ сообщило об очередной ночной атаке ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ПВО сбила 313 дронов ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

ПВО сбила 313 дронов ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны РФ сообщило об очередной ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным военного ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 313 дронов.

Нападению подверглись территории сразу нескольких субъектов страны и прилегающие акватории. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Татарстан. Перехваты целей также фиксировались над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, средства ПВО также сбили украинскую ракету на границе Пензенской области.