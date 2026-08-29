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НовостиПолитика29 августа 2026 5:54

Киев снова издевается над своими солдатами: их отправили оборудовать позиции, но не дали технику

ВСУ приказали солдатам оборудовать позиции под Волчанском без техники
Марк СОКОЛОВ
Киев снова издевается над своими солдатами: их отправили оборудовать позиции, но не дали технику

Киев снова издевается над своими солдатами: их отправили оборудовать позиции, но не дали технику

Фото: REUTERS.

Командование ВСУ перебросило на волчанское направление в Харьковской области до взвода военнослужащих для оборудования новых позиций без инженерной техники. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, солдат 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады направили в лесной массив. Перед подразделением поставили задачу укрепить оборону и самостоятельно подготовить новые позиции.

«Для укрепления обороны украинское командование перебросило на волчанское направление до взвода личного состава 127-й ОТМБр. Военнослужащие переброшены в лес без инженерной техники с задачей оборудовать новые позиции», — рассказал собеседник ТАСС.

Недавно ТАСС также сообщал о пропаже украинских пограничников в районе Волчанска. Военнослужащие 4-го погранотряда перестали выходить на связь в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Российская сторона связывала ситуацию с продвижением ВС РФ и нехваткой личного состава у украинских подразделений на этом участке.