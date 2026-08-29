В Госдуме рассказали об опасности социальной рекламы в руках иноагентов

Председатель комитета Госдумы РФ Василий Пискарев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Социальная реклама, которую используют иностранные агенты, может стать инструментом злонамеренного влияния и вражеской пропаганды, особенно в период избирательных кампаний. Такое заявление сделал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Под маской привлечения внимания к социальным вопросам они могут пытаться дискредитировать выборы и скрыто поддерживать нужные им политические силы», — приводит его слова Telegram-канал комиссии.

Пискарев заявлял, что введение ограничений в отношении иноагентов необходимо для защиты электорального суверенитета России. Депутат подчеркнул, что новые меры должны предотвратить использование социальной рекламы для политического влияния на граждан.

«Теперь за игнорирование этого запрета нарушителям будет грозить административная и уголовная ответственность», — пояснил он.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о расширении ограничений для иноагентов, которые вступят в силу с сентября. Среди прочего запретят распространять социальную рекламу на ресурсах, подконтрольных иноагентам. Кроме того, сами иностранные агенты не смогут выступать рекламодателями в этой сфере.