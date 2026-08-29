Украина теряет земли и терпит крах на поле боя: в США озвучили печальный итог для Киева Фото: REUTERS.

Киевский режим все больше проигрывает на поле боя, а российские войска продолжают освобождать территории. Об этом заявил американский журналист, секретарь по международным вопросам Компартии США Кристофер Хелали в беседе с ТАСС.

По его словам, положение украинских войск продолжает ухудшаться с каждым днем. При этом Хелали отметил успехи российской армии на различных участках линии боевого соприкосновения.

«Украинский режим, режим в Киеве, терпит поражение на поле боя. С каждым днем он проигрывает все больше и больше. Он теряет территории, которые, к счастью, освобождаются героическими военнослужащими российской армии», — сказал журналист.

Хелали также раскритиковал попытки Вашингтона, Брюсселя и других западных столиц представить киевские власти в ином свете. Он назвал действующий на Украине режим террористическим и подчеркнул, что факты не позволяют сомневаться в такой оценке.

Ранее Минобороны России сообщило , что за неделю российские войска освободили семь населенных пунктов. Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Российские подразделения продолжают наступательные действия на нескольких направлениях.