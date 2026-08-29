В столице Нигера слышны взрывы и стрельба возле аэропорта и дворца президента. Фото: Global Look Press/Zheng Yangzi

Рано утром в субботу, 29 августа, в столице Нигера, городе Ниамей, прогремели взрывы и раздались продолжительные выстрелы, затронувшие несколько районов города. Об этом сообщает агентство Reuters.

Точные причины и масштаб происходящего в настоящий момент уточняются. По информации источника в местных службах безопасности, группа боевиков совершила вооруженное нападение на столичный международный аэропорт, а также предприняла попытку прорвать защитный периметр вокруг президентского дворца.

Очевидцы и местные жители сообщают об интенсивной и непрерывной стрельбе в правительственном квартале. В социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых зафиксировано появление бронетехники в непосредственной близости от воздушной гавани.

Речь идет об объекте, который имеет ключевое значение для безопасности страны. На территории столичного аэропорта расположена крупнейшая в Нигере база военно-воздушных сил (ВВС).

Напомним, в июле в международном аэропорту столицы Нигера также прогремели взрывы и стрельба. Тогда Силы безопасности Нигера полностью оцепили аэропорт и смогли справиться с боевиками.