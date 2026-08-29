ВС РФ поразили стоянку заправщиков и места разгрузки ГСМ ВСУ в порту Измаил Фото: Shutterstock.

Вооруженные силы России поразили стоянку топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов для ВСУ в порту Измаил. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары также пришлись по объектам в порту Николаев. Там поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, которые использовались для выгрузки и хранения военных грузов.

Кроме того, российские военные поразили 18 хранилищ с имуществом военного назначения и еще три хранилища с ГСМ, предназначенными для обеспечения украинских формирований.

Немногим ранее российские военные поразили в порту Измаил сухогруз, доставлявший грузы военного назначения для ВСУ. Под удар также попали три резервуара с топливом. В Минобороны РФ тогда заявили о продолжении ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах украинской армии.