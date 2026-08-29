Юрист Соловьев назвал странным отсутствие следов Усольцевых в тайге Фото: Василий САВЧУК. Перейти в Фотобанк КП

Отсутствие следов пропавшей семьи Усольцевых в тайге под Красноярском по итогам масштабных поисков выглядит крайне странным. Такое мнение высказал заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.

Юрист обратил внимание, что поиски в мае-июне не привели к обнаружению ни следов, ни останков. Как подчеркнул эксперт, «возможность отклонения их от маршрута минимальна», поскольку в путь отправились малолетний ребенок и собака.

По его мнению, такое бесследное исчезновение может свидетельствовать о том, что опасный поход в тайгу был использован лишь как прикрытие для последующей смены страны проживания.

Напомним, Следственный комитет (СК) России продолжает расследование исчезновения семьи Усольцевых из Красноярского края, рассматривая разные версии. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали год назад во время похода по Кутурчинскому Белогорью. Пока поиски не дали результатов.