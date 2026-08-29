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НовостиПолитика29 августа 2026 7:11

Один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь

Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над Севастополем
Марк СОКОЛОВ
Один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь

Один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и еще трое пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере Max.

Погибший находился на улице во время атаки. Глава города выразил соболезнования его родным и близким.

«К сожалению, есть погибший. В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. Приношу искренние соболезнования его родным и близким», — написал Развожаев.

Ранения получили еще три человека. Пожилого мужчину и женщину госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями средней степени тяжести. Еще один молодой человек самостоятельно обратился в больницу с осколочными ранениями.

За ночь над Севастополем сбили 26 украинских беспилотников. В результате атаки повреждения получили 11 домов и 15 автомобилей.

Немногим ранее две жительницы Севастополя скончались в реанимации после атаки ВСУ на пассажирский автобус. Женщины получили ранения при падении сбитого беспилотника. Еще шесть пострадавших после лечения в отделениях хирургии и травматологии перевели в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы.