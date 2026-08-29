Три человека погибли, девять пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 28 августа, привели к гибели и ранениям нескольких человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, обстрелы и атаки беспилотников украинской армии привели к гибели трех мирных жителей. Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Накануне СК России возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских боевиков на гражданские объекты в Белгородской и Ростовской областях. В частности, речь идет об ударе по автобусу в селе Грузское, где погибли два человека и шестеро пострадали, а также о нападениях на Ростов-на-Дону и Аксайский район, где были ранены местные жители и повреждены дома.