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НовостиПроисшествия29 августа 2026 7:29

Три человека погибли, девять пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Три человека погибли, девять пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Три человека погибли, девять пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 28 августа, привели к гибели и ранениям нескольких человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, обстрелы и атаки беспилотников украинской армии привели к гибели трех мирных жителей. Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Накануне СК России возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских боевиков на гражданские объекты в Белгородской и Ростовской областях. В частности, речь идет об ударе по автобусу в селе Грузское, где погибли два человека и шестеро пострадали, а также о нападениях на Ростов-на-Дону и Аксайский район, где были ранены местные жители и повреждены дома.