Дэвис: США не смогут одержать победу в вооруженном конфликте с Россией Фото: REUTERS.

США ждет неизбежное поражение в случае прямого военного конфликта с Россией. Такое заявление сделал отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Поводом для резкого заявления стали планы Владимира Зеленского масштабировать удары украинских беспилотников по российской территории. По мнению эксперта, украинское руководство сознательно пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ, чтобы втянуть западных союзников в прямую конфронтацию. Дэвис подчеркнул, что Вашингтон потерпит неудачу в этом противостоянии даже при задействовании пятой статьи устава НАТО.

«Мы не можем победить Россию военным путем... потому что мы слишком слабы», — отметил военный аналитик, отметив риски развязывания третьей мировой войны.

Накануне Дэвис оценил запасы современного вооружения у России. По его словам, запасы российской армии значительно превосходят арсеналы Запада.