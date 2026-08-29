ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России вечером 28 августа и в ночь на 29 августа продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжено нанесение групповых ударов по логистическим центрам и по морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в сообщении военного ведомства.

Как писал сайт KP.RU, российские военные поразили логистический центр «Фим Сервис» в Киеве и Киевской области, где хранились комплектующие для крылатой ракеты «Фламинго». Также уничтожен логистический центр в Калиновке с таможенным терминалом для распределения военных грузов с Запада. Кроме того, был поражен склад боеприпасов ООО «Фаер Поинт», где находились комплектующие и стартовые ускорители для ударных беспилотников FP-1 и FP-2.