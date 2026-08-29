Россиян предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

Аксаков: мошенники начали изобретать схемы обмана с цифровым рублем Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали изобретать новые схемы обмана на фоне масштабного внедрения цифрового рубля в массовый оборот. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, уточнив, что аферисты спекулируют на реальных свойствах цифровой валюты.

По его словам, злоумышленники заманивают доверчивых граждан, обещая несуществующие льготы и особые привилегии за использование новой формы национальной валюты. В зоне наибольшего риска находятся молодые люди.

Базовые переводы физических лиц в цифровых рублях изначально осуществляются без каких-либо комиссий, а для бизнеса установлен минимальный сбор в размере 0,3% (но не более 1,5 тысячи рублей). Преступники выдают эти базовые условия за эксклюзивные «бонусы».

Аксаков отметил, что уровень защиты цифрового рубля остается рекордно высоким. Для доступа к кошельку требуется преодолеть двойную систему аутентификации: сначала войти в мобильное приложение коммерческого банка, а затем безопасно подключиться к платформе ЦБ России. Гражданам рекомендуют сохранять бдительность и игнорировать любые сомнительные предложения о «выгодном» переводе накоплений в цифровую валюту.

Напомним, с 1 сентября крупные торговые сети начнут принимать оплату в цифровых рублях. Это постепенно распространится на мелких продавцов. Операции будут бесплатными для россиян.