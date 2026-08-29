Европа превратится в мировую периферию, и мы это застанем: лидером станет АТР Фото: REUTERS.

Европа во второй трети XXI века превратится в мировую периферию. Такой прогноз дал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков в интервью ТАСС.

По его оценке, мировой экономический центр уже сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. В будущем страны АТР продолжат укреплять ведущие позиции в мировой экономике.

Кобяков считает, что США еще способны удерживать свои позиции благодаря технологической составляющей. Одновременно с этим изменения затронут и российскую экономику.

«АТР уже является мировым центром, и если у США еще есть возможности удержаться на плаву за счет технологической составляющей, то Европа превратится в мировую периферию во второй трети XXI века гарантированно. Соответствующая трансформация неизбежно произойдет и в России, где вектор деловой жизни переориентируется на Восток», — отметил Кобяков.

По словам советника президента РФ, России предстоит выстраивать новую модель экономических связей с соседними странами. При этом он призвал критически переосмыслить опыт отношений с Европой, существовавший до начала специальной военной операции.

Ранее Кобяков заявил, что европейский бизнес продолжает взаимодействовать с Россией вопреки позиции политических элит своих стран. По его словам, контакты с российской стороной сохраняют предприниматели из Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Греции, Великобритании, Швейцарии и Испании. Советник президента связал это в том числе с составом участников крупных российских экономических форумов.