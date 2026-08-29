Гросси: Запорожская АЭС уже более недели работает на аварийных генераторах

Запорожская атомная электростанция (АЭС) уже более недели полностью лишена внешнего электроснабжения и полагается исключительно на аварийные дизельные генераторы. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, станция использует генераторы для обеспечения электроэнергией, необходимой для выполнения «важнейших функций ядерной, физической и технической безопасности».
Гросси подчеркнул критическую важность бесперебойных поставок топлива для поддержания работы этих резервных систем в условиях длящегося энергокризиса.
Напомним, на прошлой неделе Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение. Автоматика отключила последнюю ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1». Запущены резервные дизель-генераторы. Сообщалось, что энергоблоки переведены на резервное питание без нарушений безопасности. Радиационный фон оставался в норме.