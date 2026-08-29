Посол РФ отреагировал на обвинение Молдавии в причастности Москвы к падению БПЛА. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Москва назвала бездоказательными обвинения Молдавии в причастности к инцидентам с упавшими или пролетевшими над ее территорией беспилотниками. Как заявил посол РФ Олег Озеров, Кишинев проигнорировал просьбы предоставить конкретные факты.

«Все ранее выдвигаемые России обвинения так и остались без доказательств, несмотря на просьбы предоставить конкретные факты, такие как информация о трассировке, радиолокационной фиксации, серийных номерах БПЛА», — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.

По словам главы российской дипмиссии, подобные происшествия производят впечатление неумело срежиссированных провокаций и уже вызывают насмешки у экспертов и широкой общественности. В Москве ожидают от молдавской стороны предметных данных, а не беспочвенных выпадов.

Как писал сайт KP.RU, Озеров также сообщил, что Запад вооружает Молдавию для конфликта с Россией по примеру Украины.