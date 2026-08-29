США стали слабее перед Россией и Китаем: Трамп слишком увлекся войной с Ираном Фото: REUTERS.

США ослабили собственную защиту от потенциальных угроз со стороны России и Китая из-за масштабной переброски вооружений на Ближний Восток. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.

По данным издания, запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot и ракет ATACMS у сил США в Европе опустились ниже критического уровня. Из европейских запасов на Ближний Восток также перебрасывали противоракеты THAAD, системы борьбы с беспилотниками Merops и другие высокоточные боеприпасы.

К середине июля американские силы израсходовали в противостоянии с Ираном около 1,7 тысячи ракет-перехватчиков Patriot и более 200 противоракет THAAD. Еще порядка 150 ракет Standard Missile выпустили корабли ВМС США. Восполнение запасов, переброшенных в том числе из Германии, Японии и Южной Кореи, может занять годы.

Нехватка вооружений уже заставила Европейское командование США скорректировать оперативные планы. По информации WSJ, в Вашингтоне одновременно опасаются, что в ближайшей перспективе американских запасов может оказаться недостаточно для реализации планов по защите Тайваня в случае конфликта с Китаем.

При этом в Пентагоне сообщения о нехватке боеприпасов отрицают. В Белом доме также утверждают, что имеющихся запасов достаточно как для противостояния с Ираном, так и на случай других угроз. В НАТО заявили, что альянс располагает необходимыми средствами противовоздушной обороны.

Москва между тем неоднократно отвергала утверждения о подготовке нападения на другие страны. В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается атаковать Европу. Министр подчеркнул, что подобные заявления западных политиков не соответствуют намерениям.

В июле директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников напомнил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, Москва, напротив, остается открытой для диалога при соблюдении принципа неделимости безопасности.

Что касается Китая, Пекин также выступает против превращения отношений с Вашингтоном в военное противостояние. В мае председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и США быть партнерами, а не соперниками. Китайский лидер отмечал, что конфронтация двух держав нанесет ущерб обеим сторонам.

Тайваньский вопрос при этом Пекин рассматривает как один из своих ключевых национальных интересов. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что Китай не допустит отделения Тайваня и создания «двух Китаев». Китайские власти последовательно считают ситуацию вокруг острова внутренним делом страны и выступают против внешнего вмешательства.