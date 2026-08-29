Сечин: «Роснефть» держит стабильные цены на топливо для обуздания инфляции

Сечин заявил, что «Роснефть» обеспечивает стабильные цены на топливо для сдерживания инфляции Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Роснефть» гарантирует бесперебойное снабжение внутреннего рынка моторным топливом высокого качества, несмотря на существующие ограничения по поддержанию мощностей. Такое заявление сделал главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, подводя итоги работы за первое полугодие.

«Компания обеспечивает потребности внутреннего рынка, учитывая ограничения, связанные с поддержанием нефтеперерабатывающих мощностей. Отпуск топлива при этом осуществлялся по стабильным ценам», — сказано в официальном пресс-релизе компании.

В компании заявили, что в условиях потенциального дефицита нефтепродуктов на рынке приоритетной задачей для предприятия остается защита интересов российских потребителей. За отчетный период «Роснефть» реализовала внутри страны 18,8 миллиона тонн нефтепродуктов.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для россиян. Кроме того, начались поставки топлива из-за рубежа, а на АЗС будут указывать экологический класс топлива.