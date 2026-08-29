В США придумали, как остановить Зеленского: мирно решить вопрос не получится Фото: REUTERS.

Владимира Зеленского можно остановить только военной силой. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал американский журналист, секретарь по международным вопросам Компартии США Кристофер Хелали.

По его оценке, Зеленский утратил легитимность из-за отсутствия президентских выборов на Украине. Хелали также назвал действующие украинские власти «террористическим режимом».

«В конечном счете киевский режим даже не провел надлежащих выборов. Срок полномочий Зеленского давно истек, и поэтому мы имеем дело с террористическим режимом. А поскольку он занимается терроризмом, противостоять ему можно лишь военной силой», — сказал журналист.

При этом Хелали считает дипломатию предпочтительным путем разрешения украинского кризиса. По его словам, военный вариант остается единственным способом добиться целей, если устранить первопричины конфликта путем переговоров невозможно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легитимности Зеленского требует юридического анализа. Российский лидер напомнил, что срок его полномочий истек в мае 2024 года. Позднее Путин сообщил, что Москва заинтересована в мирном разрешении конфликта, однако переговорный процесс был прерван по инициативе Киева.