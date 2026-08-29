Зеленский признал, что ВСУ складирует оружие под окнами людей: Но виноватым себя не считает

Зеленский признался, что ВСУ устраивают склады рядом с домами людей Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский признал, что ВСУ размещает склады с боеприпасами около жилых домов и пообещал наказать виновных. Хранение вооружения осуществлялось в селе Мила Киевской области, где после удара ВС РФ произошёл взрыв с детонацией. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на его вечернее обращение.

«Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, открыто уголовное производство по статье о служебной небрежности», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что существуют специальные нормативы, согласно которым боеприпасы не могут храниться возле жилых построек. При этом остаётся неясным, почему сам главарь киевского режима допустил это упущение. Своей вины он в этом не признал.

Ранее KP.RU писал, что ВС РФ нанесли удар по Киеву и области, поразив логистический центр «Фим Сервис», где хранились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», а также уничтожили таможенный терминал в Калиновке для западных военных грузов. Кроме того, был поражён склад боеприпасов ООО «Фаер Поинт» с комплектующими и ускорителями для украинских БПЛА FP-1 и FP-2.