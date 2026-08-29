Италию накрыли страшнейшие смерч и град: десятки пострадавших и уничтоженные машины

Погодная ситуация в Италии резко различается в зависимости от региона. Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии 43 человека пострадали из-за смерча и крупного града, обрушившихся на северный город Кремона. Об этом сообщает агентство ANSA.

Стихия серьезно повредила городскую инфраструктуру. Градом побило около 10 тысяч автомобилей, сотни деревьев были вырваны с корнем. Восемь семей пришлось эвакуировать из своих домов.

Ущерб нанесен и историческому центру Кремоны. Повреждения получили кафедральный собор и еще десять церквей. Кроме того, обрушилась часть башни муниципалитета, расположенного в старейшем дворце города.

Власти проводят экстренное заседание, на котором определят меры по ликвидации последствий непогоды. В городе продолжаются восстановительные работы.

Погодная ситуация в Италии при этом резко различается в зависимости от региона. Север страны оказался под ударами сильных гроз, града и смерчей, тогда как на юге сохраняется африканская жара. Температура там местами превышает климатическую норму примерно на 12 градусов.

Немногим ранее специалисты предупредили о риске мощных штормов в Европе на фоне аномально высокой температуры Средиземного моря. По данным исследователей, сильный нагрев воды повышает влажность и способен создавать условия для продолжительных периодов экстремальной погоды. Особенно заметно этот эффект проявляется в Южной Европе.