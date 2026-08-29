ВС РФ установили контроль над Храповщиной и освободили Рубежное и Новоандреевку Фото: Shutterstock.

Вооружённые силы Российской Федерации установили контроль над населённым пунктом Храповщина в Сумской области. Об этом сообщает 29 августа, в субботу, Министерство обороны РФ.

Кроме того, согласно данным российского военного ведомства, войска освободили населённые пункты Рубежное и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Наступление армии РФ продолжается на нескольких направлениях.

Минобороны уточняет, что в Храповщине действовали подразделения группировки войск «Север». А за освобождение территорий в ДНР отвечали подразделения группировки «Центр». По данным ведомства, российские войска действовали активно и решительно.

Ранее KP.RU писал, что за неделю российские военные освободили семь населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» установили контроль над Перше Травня и Писаревкой в Сумской области, группировка «Центр» освободила Анновку и Кучеров Яр в ДНР, а группировка «Восток» — Шевченковское, Долинку и Неженку.